Een jubileum met een reuzengrote carnavalswagen van bijna 45 meter

De feestneuzen van CV De Plak in 2020 (Foto: CV De Plak) De schets van hoe de wagen moet worden Volgende Vorige 1/2 De feestneuzen van CV De Plak in 2020 (Foto: CV De Plak)

Een carnavalswagen van bijna 45 meter lang en 9 meter hoog wordt het pronkstuk voor CV De Plak uit Someren-Eind. Het is geen record, maar voor de vereniging zelf is dit in ieder geval de trofee van hun 11-jarig jubileum. Voor een klein clubje is het geen half werk. "We hebben allemaal de week voor carnaval vrij genomen om door te kunnen bouwen."

Carlijn Kösters Geschreven door

Carnavalsverenigingen hebben het de afgelopen jaren niet makkelijk gehad. Voor zover corona nog geen roet in het eten gooide, doet het afnemend enthousiasme van jongeren in de dorpskernen dat wel. "Ze zitten liever achter de playstation", klaagt voorzitter Ruud van de Voort (25) met een grijns op zijn gezicht. Voor hem geldt dat niet. Zelf staat hij met liefde tot één uur 's nachts aan de wagen te bouwen.

"Het publiek is dit jaar de sjaak bij ons."

Het thema op de wagen is 'kroongetuigen'. Letterlijk, want het feestgedruis op de wagen gaat draaien om een tandartsenpraktijk. "Ik kan nog niet alles verklappen, want er gaat iets ludieks gebeuren", glundert Van de Voort. "Maar het publiek is dit jaar de sjaak bij ons."

"Als we deze uren bij de baas hadden gemaakt, zouden we nu een mooie auto kunnen rijden."