Dit lijkt op een kleine rode spin, maar volgens Frans is dit een ware rover

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur op de radio. Luisteraars kunnen vragen insturen via [email protected] Dit keer besteedt hij in Stuifmail onder meer aandacht aan een rode spin die toch geen echte spin is, een balkonbewoner die niet aardig is en geeft hij antwoord op de vraag waarom grote bonte spechten ook in tuinen leven.

Is dit kleine rode diertje een spin? Martien van den Biggelaar zag, toen hij aan zijn tuintafel zat, een klein rood spinnetje. Hij vroeg zich af of dit een van de vele soorten spinnen is. Wat hij goed zag, is dat dit rode diertje bij de groep van spinnen en spinachtige hoort. Maar dit is geen spin. Het is een spinachtige en de naam is fluweelmijt. Deze naam heeft dit insect te danken aan de fluweelachtige beharing. Deze diertjes zijn goed te herkennen aan de knalrode kleur en hun lengte van maximaal vijf millimeter. Het zijn echte rovers. De volwassen fluweelmijten leven van kleine geleedpotigen, maar ook van de eitjes van die soort. Larven van fluweelmijten zijn parasitair en leven op verschillende soorten geleedpotigen.

Grote bonte specht komt aan huis An Roelen stuurde mij een foto van het mannetje van de grote bonte specht, die aan haar pinda’s zat. Ze vroeg zich af waarom deze vogel bij haar voedsel komt halen en niet in het bos. Nou, grote bonte spechten maakt het niet uit of het gaat om een bos, tuin of park. In al deze drie leefgebieden kunnen ze broeden, dus zoeken ze daar ook hun voedsel. Als er in de omgeving van An bomen staan waar ze een nest kunnen uithakken, doen ze dit daar en dus zoeken ze ook voedsel in de omgeving van dat nest. Overigens hebben ze een verschillend zomer- en wintermenu. In de winter staan zaden van sparren en dennen op het menu en, als ze in de buurt van tuinen wonen, alles wat op de voedertafel ligt. In de zomer staan vooral insecten op het menu.

Balkongast maakt er een zootje van

Ton van den Bruele heeft op zijn balkon een medebewoner en die bezorgt hem nogal wat overlast. Die medebewoner is namelijk een torenvalk die het hele balkon onderpoept en overal braakballen laat vallen. Een mogelijkheid om hier wat aan te doen is het balkon voor de torenvalk onaantrekkelijker maken. Bijvoorbeeld door de plek te voorzien van zogenaamde duivenpinnen of duivennetten zodat de torenvalk niet op het balkon kan gaan zitten. Daarnaast kun je, en dat is wat vriendelijker, boven aan het plafond een silhouet (of silhouetten) ophangen van grotere roofvogels. Daar is zo’n torenvalk ook niet blij mee. Je kunt ook nepvolgels, bijvoorbeeld een kraai, neerzetten op de rand van het balkon. Vindt een torenvalk ook niet leuk. Tot slot: een rij oude cd’s aan een touwtje vanaf de zoldering aan het balkon hangen helpt ook weleens.

Leven er nog reeën op Kampina?

Monique Spooren zag de afgelopen tijd geen reeën meer tijdens haar wandeling op Kampina. Zij vraagt zich af of het wel goed gaat met de reeën op de Kampina. Ik kan haar gerust stellen, want onlangs ben ik er nog zeker vijf tegengekomen. Maar net zoals veel andere zoogdieren worden reeën in de winter reeën minder actief. Ze zijn een stuk rustiger, hun hartslag en stofwisseling staan dan op een laag pitje om zo energie te sparen en rustig aan te doen met de energievoorraad, het onderhuidse vet. Dit kan alleen op veilige plekken. Ze houden geen winterslaap, maar zijn wel minder zichtbaar in het veld.