Straatrover slaat vrouw (53) knock-out en steelt tas

Een 53-jarige vrouw is afgelopen nacht in Tilburg knock-out geslagen door een straatrover. Dit gebeurde toen ze rond half vijf vanaf de Korte Heuvel via de Sint Josephstraat naar huis liep.

De vrouw merkte vrijwel meteen dat er iemand achter haar aan liep. In de buurt van de Cavaleriestraat voelde ze dat deze man haar van achter probeerde beet te pakken. Daarop begon ze te roepen, maar toen kreeg ze een klap op haar hoofd. Bloedende wond

Toen ze weer bijkwam, lag ze op de grond met een bloedende wond aan haar hoofd. Haar tas bleek verdwenen. De vrouw riep vervolgens om hulp. Al snel verscheen een jonge vrouw, die haar hielp en 112 belde.