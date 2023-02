Hoe slim kun je zijn? Naar politiebureau rijden zonder rijbewijs

Een 42-jarige man uit Etten-Leur dacht zich keurig aan zijn afspraak met de politie te houden. Zaterdagochtend stonden agenten bij hem voor de deur om ruim 500 euro aan openstaande boetes te innen. Omdat hij het geld niet had werd afgesproken dat hij later op de dag naar het bureau zou komen. Ondertussen ontdekten de agenten dat het rijbewijs van de man geschorst was. Toen hij later in zijn bestelbus kwam aanrijden, leverde dat een bijzonder tafereel op.

Met grote verbazing zagen de agenten de man met zijn werkbus parkeren bij het politiebureau. Hij kon ter plekke ruim 500 euro aan openstaande boetes afrekenen. Naast een bonnetje kreeg hij ook een proces verbaal mee voor rijden met een geschorst rijbewijs. De hoogte daarvan wordt bepaald door de Officier van Justitie. Volgens de politie riep de man de pech over zichzelf af. "Hij had kunnen weten dat hij geen voertuig meer mocht besturen en helaas voor hem trekken wij altijd iedereen na als die persoon boetes moet betalen of bij ons in beeld komt."