Buschauffeurs staken hele week, er is amper streekvervoer

Reis je komende week met de bus, dan kun je vanaf deze maandag te maken krijgen met stakingen. Bussen kunnen uitvallen of met vertraging rijden. De vakbonden hebben voor vijf dagen stakingen aangekondigd. Ze kunnen nog niet zeggen hoe de acties precies gaan uitpakken en waar het streekvervoer uitvalt.

Volgens een woordvoerder van vervoersbedrijf Arriva rijdt 15 tot 20 procent van de bussen wel. Op welke lijnen is onduidelijk. "We weten het pas wanneer een chauffeur zich meldt om te rijden. We raden reizigers aan om het zelf te checken op de reisplanner. Als een bus gaat rijden, wordt het meteen in de reisinformatie verwerkt."

Arriva noemt de staking 'vervelend'. "Het is afgelopen week volop in het nieuws geweest, dus we verwachten dat mensen er rekening mee houden."

Loonsverhoging en minder werkdruk

Drie weken geleden staakten medewerkers van busmaatschappijen ook al. Toen vielen ongeveer vier op de tien bussen uit. Dat was een actie van vakbond FNV. Komende week voert ook de CNV actie. De vakbonden willen een nieuwe cao met een loonsverhoging die gelijk is aan de inflatie en minder werkdruk.

Ook personeel van streektreinen staakt. Het is niet duidelijk welke gevolgen dit heeft voor treinen die over de Maaslijn rijden, met haltes in Cuijk, Boxmeer en Vierlingsbeek.