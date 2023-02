Kuip applaudisseert voor ernstig zieke PSV-perschef Thijs Slegers

De toeschouwers bij de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV hebben in de twaalfde minuut massaal geapplaudisseerd voor Thijs Slegers. De perschef van PSV maakte een paar dagen geleden bekend dat hij ongeneeselijk ziek is. De steunbetuiging werd georganiseerd voor de supportersvereniging van de Rotterdamse club. Thijs Slegers heeft een vorm van bloedkanker. Hij heeft eerder nieuwe stamcellen gekregen, maar de behandeling is niet aangeslagen.

Redactie Geschreven door