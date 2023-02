112-nieuws: schoorsteenbrand in Meeuwen • vangrail beschadigd bij ongeluk

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Liveblog

03.26 Vangrail beschadigd bij ongeluk Bij een ongeluk op de A58 vlakbij Roosendaal is afgelopen nacht de vangrail beschadigd. Er moet een spoedreparatie plaatsvinden, laat de politie weten. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Wachten op privacy instellingen...

01.29 Vrachtwagen in de berm Een vrachtwagenchauffeur is afgelopen nacht weggestuurd van de berm langs de A50 bij benzinepomp De Gagel bij Schaijk. Die had zijn vrachtwagen daar geparkeerd om even te pauzeren. Een weginspecteur van Rijkswaterstaat zag dit en sprak de chauffeur daarop aan. Wachten op privacy instellingen...