Paar mooie dagen op komst: 'We kunnen lekker wat vitamine D tot ons nemen!'

Na de regen van vorige week kunnen we begin deze week genieten van een paar mooie, zonnige dagen. "We kunnen lekker wat vitamine D tot ons nemen", vertelde Roosmarijn Knol van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant.

Overdag komt de temperatuur deze maandag en de komende dagen uit op 5 of 6 graden, met flink wat zonneschijn. "Maar in de nachten is het helder, staat er weinig wind en dan kan het een paar graden vriezen."

"Een zuidwesten wind doet de temperatuur wat verder oplopen."