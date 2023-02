Xavi Simons wordt eigenlijk te goed voor PSV, vindt René van de Kerkhof

Ondanks de late gelijkmaker van Feyenoord is PSV met een gelijkspel goed weggekomen uit Rotterdam. Dat zegt clubicoon René van de Kerkhof in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. De uitblinkers bij PSV waren volgens René keeper Walter Benítez en Xavi Simons. "Zo Frank en vrij als Simons speelt, dat is een genot om te zien. Echt een topper, eigenlijk te goed voor PSV, ja."

PSV doet er alles aan om Simons langer aan de club te binden en zo ook van de gelimiteerde transfersom voor zijn oude club PSG af te komen. "Het zou mooi zijn als Simons hier nog een of twee seizoenen speelt, zegt Van de Kerkhof. "Dat kan ook goed voor hem zelf zijn. Je ziet nu hoe moeilijk het voor jongens als Gakpo en Madueke in Engeland is. Maar die jongen is straks voor PSV niet te houden. Je weet nooit hoe goed hij gaat worden maar hij kan zomaar een van de beste spelers van Europa worden."

"Beter voor Luuk als ze hem even op de bank houden."

Zo lekker het draait bij Xavi Simons, zo moeilijk gaat het al weken met aanvoerder Luuk de Jong. "Hij gaf weer niet thuis tegen Feyenoord", vindt René. Voor Luuk zou het misschien wel het beste zijn om hem voorlopig op de bank te houden. Dan kan hij weer even zijn kop leegmaken en sterker terugkomen. Straks moeten we tegen Sevilla, zijn oude club. Dat zou een mooi moment zijn om er weer te staan. In de nieuwe podcast geeft René ook zijn mening over de nieuwe aanwinsten van PSV en over Armando Obispo die met zijn rode kaart de negatieve man van de wedstrijd was. Ook laat hij zijn licht schijnen over de concurrentie.