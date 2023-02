Luchtalarm gaat op veel plekken te laat af of helemaal niet

Het luchtalarm is deze maandag op verschillende plekken in onze provincie te laat of zelfs niet afgegaan. Meerdere mensen melden dat ze het alarm zo'n tien minuten later hebben gehoord dan gebruikelijk, of dat ze het zelfs helemaal niet hebben gehoord. Hoe dat komt, is nog niet duidelijk.

Het is deze maandag weer de eerste maandag van de maand, wat betekent dat overal om twaalf uur het luchtalarm afgaat. Maar in onder meer Eindhoven, Deurne, Schijndel, Helmond, Veldhoven en Zeeland was dit niet het geval. Het alarm ging zo'n vijf tot tien minuten later af. Op plekken in Roosendaal, Gilze-Rijen, Veghel, Etten-Leur, Oosterhout, Tilburg, Son en Den Bosch hoorden mensen het alarm helemaal niet afgaan. Feestdagen

Het signaal duurt onafgebroken 1 minuut en 26 seconden. Wie de sirene op deze manier op maandagmiddag hoort, weet u dat er niets aan de hand is. De sirene wordt nooit getest op nationale feestdagen, Dodenherdenking en religieuze feestdagen. Als de sirene meerdere malen achter elkaar te horen is, gaat het om echt alarm. In dat geval kan het ook voorkomen dat de bevolking op een andere manier wordt gewaarschuwd, bijvoorbeeld door een rondrijdende geluidswagen. Ook regionale omroepen kunnen mensen in dat geval waarschuwen via teletekst en extra uitzendingen op radio en tv. De gemeenten testen de sirenes om na te gaan of de apparatuur nog allemaal goed werkt en er zeker van te zijn dat iedereen de sirene herkent bij een ramp of zwaar ongeval.

