Run op carnavalsemblemen politie, maar we moeten geduld hebben

Carnavalsvierders uit Oost-Brabant staan nu al in de rij om een carnavalsembleem van de politie uit hun regio te pakken te krijgen. Maar iedereen moet nog even geduld hebben. Pas met carnaval mag je oom agent aanspreken op straat en dan krijg je hem meteen.

Op Instagram kwamen al flink wat reacties op het embleem, vertelt Erik Bertrums, wijkagent van de Groote Wielen in Rosmalen. Het bureau wordt platgebeld en gemaild met de vraag of het embleem kan worden opgestuurd. Maar dat heeft geen zin, waarschuwt hij.

Het embleem is bedacht door de politie om de agenten dichter bij de burger te brengen. “Vragen om het embleem neemt het drempeltje weg dat mensen naar de politie kunnen hebben”, licht Bertrums toe. Carnaval is daarvoor het perfecte moment: “Het is het feest van liefde en gezelligheid. Dat is het uitgelezen moment om die verbinding aan te gaan.”

Het embleem is er voor iedere burger. "Erom bedelen of slijmen hoeft zeker niet", stelt Bertrums gerust. “Als je om de emblemen vraagt, krijg je die gewoon als ze hem nog hebben.”

Een beetje geluk is daar wel voor nodig. “Ik heb begrepen dat er een paarduizend gemaakt zijn”, zegt hij. De politie had nooit verwacht dat er al zo veel interesse zou zijn in de emblemen. “Maar", vindt Bertrums, "ook als we ze niet meer hebben, is het een goede aanleiding om lekker met elkaar in gesprek te gaan.”