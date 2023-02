Bossche jongeren reden meteen naar Turkije met hulpgoederen

Ze hoopten één busje vol te krijgen met spullen om naar het aardbevingsgebied in Turkije te brengen. Dat lukte, en het werd zelfs nog meer. Er moesten nog vijf bussen aan te pas komen om alles te vervoeren. Salih Tokur uit Den Bosch kan het bijna niet geloven: "Het is ongelofelijk hoeveel spullen mensen komen brengen."

Samen met zijn broer zat Salih maandagochtend naar de televisie te kijken. Ze zagen dat in Turkije en Syrië toen al ruim 3000 mensen om waren gekomen bij zware aardbevingen. "De beelden die wij en de hele wereld gezien hebben, zijn verschrikkelijk", zegt hij aangeslagen. "Onze broeders en zusters zijn in een klap alles kwijt."

Zelf heeft Salih ook familie in het rampgebied zitten. "Met hen gaat het gelukkig goed. Zij konden veilig wegkomen en zijn nu onderweg naar een veiligere plek. Helaas is dat voor velen niet het geval."

Al snel wisten de broertjes dat ze iets wilden doen. "We kunnen wel jankend op de bank gaan zitten, maar dat heeft geen zin", zegt Salih. Ze besloten dan ook om zelf een inzamelingsactie te beginnen. "We deden een oproep in WhatsAppgroepen en op sociale media. Daar werd flink gehoor aan gegeven."