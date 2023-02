Bossche jongeren rijden vannacht al naar Turkije met hulpgoederen

Ze hoopten één busje vol te krijgen met spullen om naar het aardbevingsgebied in Turkije te brengen. Dat lukte en het werd zelfs nog meer. Er moesten nog vijf bussen aan te pas komen om alles te vervoeren. Salih Tokur uit Den Bosch kan het bijna niet geloven: "Het is ongelofelijk hoeveel spullen mensen komen brengen."

Samen met zijn broer zat Salih maandagochtend naar de televisie te kijken hoe in Turkije en Syrië ruim 3000 mensen omkwamen bij zware aardbevingen. "De beelden die wij en heel de wereld gezien hebben, zijn verschrikkelijk", zegt hij aangeslagen. "Onze broeders en zusters die alles in een klap kwijt zijn." Zelf heeft Salih ook familie in het rampgebied zitten. "Met hen gaat het gelukkig goed. Zij zijn veilig weg kunnen komen en nu onderweg naar een betere plek. Helaas is dat voor velen niet het geval".

"We kunnen wel jankend op de bank gaan zitten, maar dat heeft geen zin".

Al snel wisten de broertjes dat ze iets moesten gaan doen. "We kunnen wel jankend op de bank gaan zitten, maar dat heeft geen zin", zegt Salih. Ze besloten dan ook om zelf een inzamelingsactie te beginnen. "We deden een oproep in WhatsAppgroepen en op sociale media. Daar werd flink gehoor aan gegeven." Op de parkeerplaats bij de Orhan Gazi Camii Moskee, aan de Schutskampstraat, werd een inzamelplek ingericht. "Hier kon iedereen alles inleveren. Luiers, truien, dekens, eigenlijk alles waarmee de mensen daar door de winter heen kunnen komen", legt Salih uit. De Bossche-Turkse jongeren sorteren alles ter plekke en doen het in zakken bij elkaar.

"Hopelijk kunnen we rond middernacht vertrekken."

Die zakken worden dan in de bussen en vrachtwagens geladen om naar Turkije gebracht te worden. "Vijf jongens rijden met alle spullen naar Istanbul", legt Salih uit. Daar worden de spullen afgegeven bij het lokale Rode Kruis. "Wij gaan niet naar het rampgebied toe. Wij willen de reddingswerkers niet in de weg lopen." De rit naar Istanbul gaat ongeveer twee dagen in beslag nemen. "We dachten eigenlijk rond negen uur weg te kunnen hier, maar er zijn zoveel spullen dat we dat niet gaan halen. Hopelijk kunnen we rond middernacht vertrekken", zegt een trotse Salih.

"Er komen nu nog mensen vanuit het hele land hier naartoe met spullen."