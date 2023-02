Urenlang problemen op de A2 na twee autobranden en een botsing

1/2 Auto in brand op A2 bij Best-West

Verkeer op de A2 van Den Bosch richting Utrecht moest dinsdagochtend urenlang rekening houden met een lange file. Rond kwart over zeven 's ochtends waarschuwde de ANWB voor meer dan een uur vertraging.

De problemen ontstonden rond halfzes, nadat bij Zaltbommel een auto vlam vatte. Daarop werden twee rijstroken afgesloten. Dit leidde rond zes uur al tot een zeven kilometer lange file vanaf Vught, goed voor drie kwartier vertraging.

Om tien over zes werd een van de twee afgesloten rijstroken vrijgegeven, maar de file nam alleen maar toe in lengte. Rond kwart voor acht 's ochtends stond er een file van veertien kilometer. De ANWB waarschuwde voor ruim 75 minuten vertraging. Pas om acht uur 's ochtends werd de weg volledig vrijgegeven.

Ook problemen bij De Hogt

Ook op de A2 van Maastricht richting Eindhoven waren er dinsdagochtend grote problemen. Daar botsten rond kwart voor zeven dinsdagochtend meerdere auto's op elkaar bij knooppunt De Hogt. De linkerrijstrook werd daar afgesloten. Dit leidde rond halfacht tot een achttien kilometer lange file vanaf Valkenswaard, goed voor vijftig minuten vertraging.

Sinds kwart voor acht is die afgesloten rijstrook weer vrij.

Nog een autobrand

Rond halfnegen kwam het verkeer op de A2 weer in de file terecht, nu op de weg van Den Bosch richting Eindhoven. Bij Best vatte een auto vlam. De rechterrijstrook werd daarop afgesloten. Dit leidde rond negen uur tot een twaalf kilometer lange file vanaf Vught, goed voor dertig minuten vertraging. Sinds negen uur is de weg weer vrij.