Superfan Henny kan weer naar FC Eindhoven dankzij hulp van vrijwilligers

Henny kan weer naar voetbalwedstrijden van haar geliefde club FC Eindhoven. Ze zit in een rolstoel en kon vanwege problemen met vervoer al maanden niet meer naar de wedstrijden in het Jan Louwers Stadion. Vrijwilligers van de club gaan haar nu helpen. "Ik zie straks mijn voetbalmaatjes weer", zegt ze dolblij.

FC Eindhoven is alles voor Henny. Maar sinds eind vorig jaar kan ze niet meer naar wedstrijden. Door haar handicap heeft ze de Taxbus nodig om van en naar het stadion te komen. Ze moest dan uren van tevoren klaarstaan en kwam soms om vier uur al aan, terwijl een wedstrijd pas 's avonds begon. Ook na de wedstrijd moest ze lang wachten op vervoer terug.

Maar van een steward van FC Eindhoven kreeg ze plotseling te horen dat het niet meer wenselijk was dat Henny uren van tevoren en achteraf in het stadion bleef wachten. Dat zou onder meer de voorbereidingen van de selectie in de weg staan. Vanwege personeelstekorten bij Taxbus kon ze ook niet later worden afgezet bij het stadion, en eerder worden opgehaald.

Het zorgde voor veel verdriet bij Henny. "Als ik daaraan denk, komen de tranen. Ik slaap er gewoon niet van. FC Eindhoven is álles voor mij", zei ze eerder tegen Studio040.

Bloemen en excuses

Gelukkig is hulp onderweg. Vrijwilligers van FC Eindhoven gaan Henny ophalen en brengen, zodat ze weer naar wedstrijden kan komen. De kosten zijn voor rekening van de club. Maandag kwam de club zelfs bloemen en gebak brengen, om excuses aan Henny aan te bieden.

Henny vindt het fijn dat er een oplossing is, want ze heeft het eerste elftal nu al maanden niet meer kunnen zien voetballen. Ook haar voetbalmaatjes kan ze eindelijk weer zien. "Dat zal leuk, maar ook verdrietig zijn. Inmiddels zijn er al een paar overleden."

