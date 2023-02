Tranen bij FC Eindhoven-spits tijdens minuut stilte voor Turkije

Diepe emoties bij FC Eindhoven-speler Ozan Kökcü maandagavond, voorafgaand aan de wedstrijd tegen Willem II. Tijdens een minuut stilte voor de ramp in Turkije vocht de aanvaller tegen de tranen. "Het is hartverscheurend."

Het was een heftige dag voor Kökcü, die zijn roots in Turkije heeft. Daar zijn sinds een reeks zware aardbevingen en naschokken maandag al bijna 5000 dodelijke slachtoffers geteld. "Ik werd wakker en zag het op mijn telefoon", vertelde de voetballer na de wedstrijd tegen de verslaggever van ESPN.

Tijdens de minuut stilte in Tilburg kwam het verdriet even naar buiten. "Normaal ben ik niet zo'n emotionele jongen. Ik weet niet zo goed wat er gebeurde. Ik vond het gewoon heel mooi. Daarvoor wil ik ook iedereen bedanken."

Tegelijkertijd voelt Kökcü zich ook machteloos, vertelt hij. "Wat we kunnen doen? Ja, dat is lastig. Er worden een hoop acties opgezet. Daar kunnen we een bijdrage aan leveren."