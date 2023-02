Perry bedacht 58 carnavalswagens in kwart eeuw: 'Ideeën komen vanzelf'

Perry Schuurbiers behoort tot misschien wel de meest creatieve en productieve wagenbouwers van het Brabantse carnaval. Hij ontwierp afgelopen kwart eeuw maar liefst 58 carnavalswagens, waarvan 24 voor 'zijn' Waterstraot in Bergen op Zoom. Maar na dit seizoen is het even genoeg geweest. Of het een definitief afscheid is, moet nog blijken. "Je eigen hersenspinsels uitgewerkt over straat zien rijden, dat is een kippenvelmoment."

Het bouwen en ontwerpen van wagens, is er bij Perry met de paplepel ingegoten. "Mijn vader is begonnen bij bouwclub de Waterstraot. Hij ontwierp vroeger de wagens", kijkt hij terug. Perry was als klein menneke niet weg te slaan uit die bouwloods. En de jonge Perry bleek een creatief talent. In 1999, amper vijftien jaar, begon hij met ontwerpen. Dat beviel goed. Ontwerp na ontwerp vloeide uit zijn vingers. Andere bouwclubs ontdekten het talent van Perry. En nu, 24 jaar later, heeft hij 58 wagens op zijn naam staan. "Ik heb wagens ontworpen voor clubs uit Bergen op Zoom tot aan Breda. Dat is zo gebeurd. Ik kijk naar de stijl van een stad of dorp, en dan komt het idee vanzelf."

"Er komt zoveel meer bij kijken dan alleen het ontwerpen van de wagen."

Maar na al die jaren van creatieve vlijt, besloot Perry ermee te stoppen. "Misschien niet voor altijd hoor, maar wel voor nu." Hij heeft zijn eigen bedrijf, twee kinderen en een vrouw. "Ik wil daar meer tijd voor vrijmaken. Het is niet zo dat mijn inspiratie op is. Bij elkaar is het gewoon erg veel." Wagens ontwerpen is volgens hem meer werk dan het lijkt. "Het is ook nadenken over de muziek, de kleding, het pinnetje ontwerpen, truien ontwerpen. Je bent er constant mee bezig." Het tempo ligt altijd hoog. Ook al is de wagen van het seizoen niet eens klaar, dan is Perry alweer aan de slag voor het ontwerp van volgend jaar. Het blijft niet bij schetsen. Zelf bouwt hij driftig mee en dat blijft hij doen. Maar ontwerpen even niet.

"Het is ons jubileumjaar, 44 jaar BC de Waterstraot. Daar pakken we voor uit."

Dit jaar heeft hij voor de laatste keer flink uitgepakt. De Waterstraot rijdt niet met één, maar twee wagens mee in de optocht van Bergen op Zoom. "De wagen d'Arrek van Reimerswale stamt nog uit het coronatijdperk. Die wilden we natuurlijk wel afmaken." Maar de bouwclub wilde ook graag een nieuw ontwerp. "Het is ons jubileumjaar, 44 jaar BC de Waterstraot. Daar pakken we natuurlijk extra voor uit. Een dubbele uitdaging. Maar ook wel dubbel zoveel trots als beide wagens straks meerijden in de optocht."