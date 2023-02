Personeel Fokker Elmo gaat staken: 'Zelfde rechten voor iedereen'

Werknemers van Fokker Elmo in Hoogerheide gaan staken. Het personeel is boos nu moederbedrijf GKN Fokker niet heeft gereageerd op het ultimatum van de vakbonden. De werknemers willen een zelfde verhuisvergoeding als de collega's van Fokker Landing Gear in Helmond krijgen. Beide bedrijven verhuizen naar Papendrecht.

Het ultimatum verliep dinsdag om 12.00 uur. “Dat betekent dat we onze handen vrij hebben voor acties”, zegt CNV Vakmensen-bestuurder Arthur Bot. “Achter de schermen zijn we al druk bezig met de voorbereidingen. Binnenkort gaan we los.”

Aanleiding voor de staking is de sluiting van Fokker Elmo in Hoogerheide en van Fokker Landing Gear in Helmond. De werkzaamheden en medewerkers van beide vestigingen worden overgeheveld naar Papendrecht. Medewerkers in Helmond kunnen aanspraak maken op een veel hogere ‘blijf-vergoeding’ dan hun collega’s in Hoogerheide.

Bot: “Het gaat hier over tientallen procenten die wel aan werknemers in Helmond worden gegeven, maar niet aan de werknemers in Hoogerheide. Natuurlijk krijg je daardoor scheve gezichten. Niet zo vreemd dat ze er in Hoogerheide helemaal klaar mee zijn, zij zitten immers in hetzelfde schuitje.”

Het verschil in vergoeding komt voort uit de vrees voor een kennisleegloop, met name in Helmond. Daar gaat het om een een hightech productieproces waar veel specifieke kennis voor nodig is.

Bot: “Het verschil kan oplopen tot tienduizenden euro’s. Onze boodschap is duidelijk. Wij gaan net zo lang door met onze acties totdat iedereen dezelfde rechten heeft en er geen raar onderscheid meer is tussen personeel van de ene en de andere vestiging.”

De verhuizing naar Papendrecht moet in 2023 klaar zijn. Daar zullen uiteindelijk 1800 mensen komen te werken. Met de verhuizingen wil Fokker kosten besparen.