Diana zamelt kleren in voor Turkije: 'Mijn telefoon blijft maar gaan'

Zelf woonde Diana Veldpaus uit Beek en Donk zo'n acht jaar in Adana, dichtbij de regio in Turkije die maandag zwaar werd getroffen door twee verwoestende aardbevingen kort achter elkaar. De beelden op tv waren voor haar reden genoeg om een inzamelactie op touw te zetten. "Van het ene op het andere moment zijn die mensen alles kwijt."

"Ik weet dat de mensen daar al niet veel hebben", vertelt ze. "En nu zijn ze plotseling alles kwijt. Zelfs geen kleren, terwijl het daar nu hartstikke koud is. Dat trof me zo, dat ik per se iets wilde doen. Maar ja, ik kan er niet heen om te helpen."

Met open mond keek Diana maandagochtend naar het nieuws. "Ik schrok zo van die beelden." Zelf woonde ze ooit acht jaar in Turkije, samen met haar toenmalige man. En hoewel ze inmiddels alweer een behoorlijke poos terug is in Brabant, maakte de ramp een hoop los.

Dinsdagochtend zette Diana haar oproep online. Sindsdien gaat het hard. "Ik heb het nog nooit zo druk met mijn telefoon gehad als vandaag. Er blijven maar mensen bellen die spullen af willen geven. Er is zelfs een volledige school in Mariahout die meedoet."

En dus besloot ze spullen in te zamelen. "Voornamelijk kleding, zoals warme jassen, handschoenen en sjaals. Maar eigenlijk is alles wat helpt tegen de kou welkom. Denk aan dekbedden of fleecedekens."

Voor wie nog twijfelt, heeft Diana een duidelijke boodschap. "Ik snap heel goed dat de crisis in Nederland ook groot is. En dat mensen hier soms ook in de kou zitten. Maar dit natuurgeweld... Het is vreselijk."

De komende dagen is iedereen die iets kan missen van harte welkom om langs te komen in Beek en Donk. "Tot en met aanstaande donderdag. Dan breng ik de volledige opbrengst naar Helmond. Daar gaat alles de vrachtwagen in, rechtstreeks naar het rampgebied."

Heb jij nog warme kleding of dekens voor de actie van Diana? Je kunt contact met haar opnemen via 06-51603844 of de spullen afgeven bij Smalleweg 31 in Beek en Donk.