Enorm gangenstelsel van bever per toeval ontdekt in Maasdijk

Een muskusrattenvanger heeft per toeval een enorm gangenstelsel van een bever ontdekt in de Maasdijk bij Haren. De rattenvanger zag een gat van zo’n veertig centimeter in de dijk, dat de ingang bleek voor een gangenstelsel van ruim vijftien meter lang.

Bij het uitgraven bleek dat de bever bezig was met het bouwen van een nestkamer in de dijk. Waterschap Aa en maas heeft veel last van de gravende bevers. De dieren hebben zich, nadat ze opnieuw werden uitgezet, succesvol over Nederland verspreid en maken overal holen en dammen. In onze provincie hebben de bevers een voorkeur voor dode Maasarmen. Op dezelfde plek bij Haren haalde het waterschap vorig jaar ook al een gangenstelsel van achttien meter lang weg. Dijken worden verstevigd

Aa en Maas heeft de aangetaste dijk opnieuw voorzien van klei en een nieuwe grasmat ingezaaid. Vanaf komend najaar worden dijken langs de Maas in Brabant verstevigd. De Maasdijk bij Haren krijgt dan een damwand. Op sommige plekken legt het waterschap hoogwatervluchtplaatsen voor bevers aan in de hoop dat de dieren de dijken dan met rust laten.