NAC is uit de beker geknikkerd door oud-ploeggenoot Van Hooijdonk

Sydney van Hooijdonk, geboren in Breda en oud-speler van NAC, heeft zijn oude club dinsdagavond de das omgedaan. Door twee treffers van de spits van Heerenveen werd de Bredase ploeg in de achtste finales van het toernooi om de KNVB Beker uitgeschakeld. De bezoekers uit Friesland wonnen in Breda met 1-2.

Heerenveen is de nummer 8 van de Eredivisie, NAC Breda staat op de elfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

De onlangs aangetrokken Tom Boere zette NAC na iets meer dan een kwartier op voorsprong. De spits scoorde in de rebound, nadat doelman Xavier Mous de bal in eerste instantie nog had weggewerkt.

In de extra tijd van de eerste helft werd het 1-1. Van Hooijdonk tikte de bal in na een voorzet van Rami Kaib. Vlak na rust was het opnieuw 'kassa' voor Van Hooijdonk. Nu schoot hij raak na een assist van Milan van Ewijk.

Van Hooijdonk senior trakteert

Vader Pierre zat op de tribune van het Rat Verlegh Stadion. Vooraf zei de oud-speler en huidig commissaris van de Bredase club dat hij het liefst zou zien dat NAC de volgende ronde zou halen. Dat juist zijn zoon verantwoordelijk was voor de uitschakeling, betekende een pleister op de wonde. Ondanks het verlies van NAC was Van Hooijdonk senior trots, omdat zijn zoon wel doorgaat in het toernooi.

Tegen de verslaggever van ESPN vertelden de twee dat ze vooraf een weddenschap hadden afgesloten: de winnaar zou de ander op een etentje trakteren. Vader Pierre is dus aan zet.