Man denkt dat hij achtervolgd wordt en breekt in bij politiebureau

Agenten in Breda keken afgelopen nacht verbaasd op toen ze het politiebureau aan de Claudius Prinsenlaan binnenkwamen. Op het binnenterrein stond een vreemde man met heggenschaar. Hij had ook een ruit van een politieauto vernield. De man dacht dat hij achtervolgd werd door mensen.

De man had het voor elkaar gekregen om rond kwart over twee 's nachts over het hek te klimmen. Uit het opberghok van de politie pakte hij twee zaklampen en een heggenschaar. Vervolgens sloeg hij een ruit van een van de politieauto's in.

De man is aangehouden. Het gaat om een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. "Nog onbekend wat hem bezielde", meldt de politie. Hij was in verwarde toestand. "Blijkbaar dacht hij achtervolgd te worden door meerdere personen, maar dat is niet gebleken." Hij wordt woensdag verhoord.