Drone veroorzaakt gevaarlijke situatie bij vliegbasis

Een 53-jarige man vloog dinsdag met een drone in een gebied vlakbij de vliegbasis Woensdrecht. Toen de Koninklijke Marechaussee hem staande hield, zat de drone op dezelfde hoogte als een chinook helikopter. Dat zou voor een gevaarlijke situatie hebben gezorgd. De drone en bijbehorende geheugenkaart zijn in beslag genomen.

Een week eerder, op 2 februari, vloog een 33-jarige man ook al met zijn drone in de buurt van de vliegbasis. Ook zijn geheugenkaart is in beslag genomen. De Marechaussee in Hoogerheide doet verder onderzoek naar beide zaken.