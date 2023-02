PSV bekert verder na zege op FC Emmen, Luuk de Jong weet weer wat scoren is

PSV heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker. FC Emmen, dat twee weken geleden in de competitie nog met 1-0 won van de Eindhovenaren, werd met 3-1 verslagen in het Philips Stadion.

Jarrad Branthwaite had een hoofdrol in Eindhoven. De 20-jarige Engelsman tekende in het eerste kwartier voor twee treffers. Luuk de Jong scoorde eveneens voor PSV. Mark Diemers deed wat terug namens Emmen. Met het resultaat neemt PSV revanche voor de 1-0-competitienederlaag bij het laaggeklasseerde Emmen van twee weken geleden.

Branthwaite

Branthwaite, die in de Eredivisie nog maar één treffer achter zijn naam heeft, knikte in de 7e minuut een vrije trap van Joey Veerman binnen, 1-0. De van Everton gehuurde verdediger verdubbelde even later de voorsprong door met een licht aangeraakt schot de 2-0 binnen te schieten.

Ondanks de voorsprong bleef PSV jagen op meer. Johan Bakayoko en Jordan Teze kregen schietkansen en in de slotfase van de eerste helft waren Ibrahim Sangaré en basisdebutant Patrick van Aanholt dicht bij een treffer. Aan de andere kant van het veld zag PSV-doelman Joël Drommel, de keeper voor het bekertoernooi, voor rust alleen Diemers een poging wagen.

Doelpunt Luuk de Jong

In de openingsfase van de tweede helft was het opnieuw Diemers die uithaalde en deze keer vloog zijn schot via de onderkant van de lat binnen, 2-1. Hoewel Emmen na het doelpunt beter in de wedstrijd kwam, hoefde Drommel zelden handelend op te treden. Op aangeven van invaller Thorgan Hazard besliste De Jong een kwartier voor tijd de wedstrijd door de 3-1 binnen te schieten. Daarmee kwam een einde aan een doelpuntloze periode van de spits. De laatste keer dat De Jong scoorde was op 6 november tegen Ajax.

De van een blessure herstelde PSV-verdediger Olivier Boscagli maakte vijf minuten voor tijd zijn rentree na tien maanden afwezigheid.