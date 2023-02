Drugsdealer dumpt zijn cocaïne bij basisschool tijdens achtervolging

Een wijkagent in Eindhoven zag deze week hoe een drugsdealer tijdens een achtervolging snel van zijn drugs af wilde komen. De dealer dumpte onderweg een zakje cocaïne bij een basisschool. De wijkagent ging de dealer achterna en wist hem uiteindelijk aan te houden.

Vanwege drugsoverlast in de wijk surveilleerde een wijkagent in Woensel zo onopvallend mogelijk. Hij en zijn collega gingen op een elektrische fiets de wijk in en zagen in eerste instantie een vrouw staan aan de Karel Doormanstraat.

“Rillend van de kou, slechts gekleed in een t-shirt, trainingsbroek en slippers. Ongeduldig pleegde zij meerdere telefoontjes, wij dachten met haar dealer dus we hebben even geduldig afgewacht", vertelt de wijkagent op social media.

Enkele minuten later verschijnt een dealer, ook op een elektrische fiets. De wijkagenten zien hoe er verdovende middelen worden verkocht. Ze willen de dealer aanhouden, maar de man weet te ontsnappen. De achtervolging wordt ingezet, een eindje verderop graait de dealer al fietsend de drugs uit z’n zak en gooit het weg, bij een basisschool.

Even verderop geeft hij zich gewonnen, niet wetende dat het dumpen van de drugs gezien is. "Hij is overtuigd van zijn succesvolle vlucht en zegt: 'Ik heb niks gedaan en ik heb geen drugs bij'. Dat laatste klopt, ik heb ondertussen de drugs opgeraapt."

De man is aangehouden en de drugs is in beslag genomen. Dat geldt ook voor 1200 euro die de man op zak had.