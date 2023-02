Moordzaak Marja Nijholt: vier getuigen melden zich bij Bureau Dupin

Er hebben zich vier getuigen gemeld die mogelijk meer duidelijkheid kunnen geven over de moord op Marja Nijholt, op 1 januari 2013 in Oss. Aan deze nooit opgeloste moordzaak werken sinds twee jaar gewone burgers onder de naam Bureau Dupin. Nu Videoland een documentaire heeft gemaakt over dit burgerinitiatief hebben zich ook zo’n 2000 nieuwe vrijwilligers gemeld. Hiermee is het aantal mensen dat meedenkt zo’n beetje verdubbeld.

Onbeantwoorde vragen Her en der klampte ze in Oss mensen aan om te mogen bellen. Ze is op veel plekken gezien, zoals cafetaria De Oostwal, café ’t Libre en bij een Tango tankstation. Maar er zijn ook veel uren waarvan helemaal geen beeld is. Haar fiets is ze ergens kwijtgeraakt, net als haar koffer die op ruim honderd meter lag van de plaats waar ze dood werd gevonden.

De documentairereeks schetst het beeld van een verwarde vrouw die in Oss hulp zocht bij iemand die ze kende uit de Pinkstergemeente. Ze had ook het idee dat ze werd achtervolgd en lijkt nergens rust te kunnen vinden.

Marja Nijholt werd op 1 januari 2013 dood gevonden op een oprit aan de Berghemseweg in Oss. In de vierdelige serie op Videoland is te zien dat zij vanuit haar woonplaats Enschede via het Duitse Gronau in Oss belandde. Ze wilde langs bij een bekende, maar die had geen tijd voor haar en zo zwierf ze vanaf Oudjaarsdag met een rolkoffer door Oss.

Bureau Dupin draait op vrijwilligers uit het hele land, die vele uren in de oude moordzaak steken. “Wij onderzoeken talloze open bronnen en krijgen ook informatie van de politie, zoals foto’s en telefoongegevens”, legt Saelmans uit. “Hierdoor krijgen wij een goed beeld van de zaak, maar we zijn natuurlijk nog op zoek naar nog meer informatie.”

Meer getuigen gezocht

“Daarom zijn we nu blij dat een getuige zich heeft gemeld, die een stel heeft gezien dat druk gebaren stond te maken vlakbij de plek waar Marja dood is gevonden”, vertelt Saelmans. “Dat was bij de fietsbrug, vlakbij de plek waar haar koffer is gevonden en waar ze dood is gevonden. Deze getuige kan een belangrijk gat dichten in de tijdlijn.”

Bureau Dupin zou graag nog meer getuigen spreken, die Marja hebben gezien op 31 december 2012 of 1 januari 2013. “We zoeken bijvoorbeeld mensen die Marja hebben gezien in café ’t Libre aan de Molenstraat”, vertelt Saelmans. “Marja is daar op oudjaarsdag binnengelopen en heeft mensen aangesproken. En die zouden wij graag spreken.”

Website en podcast

Bureau Dupin heeft een website waar je je aan kunt melden. Ook is er een podcast die iedereen kan beluisteren. Initiatiefnemer is oud-rechercheur Peter de Kock die werkt voor de Jheronimus Academy of Data Science in Den Bosch. Hij zocht een zaak waaraan burgers kunnen meewerken en dat werd de Nieuwjaarsmoord op Marja Nijholt.

In het Omroep Brabant radioprogramma WAKKER! vertelde hij dat Bureau Dupin tot een half miljoen mensen bereikt met de podcast. “1400 van de duizenden mensen die zich hebben aangemeld zijn redelijk actief en de kern van vaste onderzoekers is een man of veertig. Bureau Dupin zoekt niet naar een verdachte, maar wij zoeken uit wat er is gebeurd.”