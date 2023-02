Roosendaal werft nieuwe werknemers met Fakka bro en koekjestest in boek

“Wanneer ik aankom op kantoor, zie ik dat de eerste handdoekjes al liggen”, leest Mitch van Veldhoven van creatief bureau Goedzooi voor in het HUIS van Roosendaal. Een handjevol mensen staat aandachtig te luisteren. Na zijn verhaal wordt er namelijk onthuld wat er onder de gele doeken achter hem zit. “Shit! Marieke van de groep P&O heeft mijn lievelingsplek al geclaimd…”

Naast het verhaal Handdoekje leggen, staat er onder andere het buurtpreventieverhaal Fakka bro – inclusief straattaalwoordenuitleg, een recept voor een goede eindejaarsborrel, en een test in het boek. Daarmee ontdek je of je een kletskop, mariakaakje, Oreo, Sultana of Liga bent. ‘Als Roosendaal een koektrommel zou zijn, zouden er vele smaken te vinden zijn.’

Het is een van de 27 fictieve verhalen uit Welkom Thuis: een boek dat onderdeel is van de employer branding campagne Wij zijn geen gemeente, wij zijn Roosendaal. “We wilden iets gaafs doen, wat een gemeentelijke organisatie nog niet eerder heeft gedaan”, vertelt HR-adviseur Ramon Boers.

Alle verhalen zijn gebaseerd op gesprekken, interviews en observaties met en van gemeentemedewerkers door medewerkers van Goedzooi. Eerder waren zij al verantwoordelijk voor de campagne De club van Roosendaal, dat moet bijdragen aan meer inclusie in de gemeente.

“Een half jaar geleden zijn ze gaan rondlopen bij de gemeente en verhalen gaan ophalen”, legt Boers uit. “Ze hebben mensen aangesproken en zijn gaan luisteren wat er gebeurt en kijken wat er speelt. Van de HR-afdeling tot aan de jeugdboa’s en buitendienst.”

Rotterdam, Tilburg en Breda

Het team van Goedzooi trok zich vervolgens een aantal dagen terug in een huisje in het bos, om verhalen te schrijven. Uiteindelijk kwam het boek en audioboek daar als resultaat uit, waarvan er honderd zijn gedrukt. Die komen op verschillende plekken in de gemeente te liggen. De campagnefoto’s komen in andere steden te hangen, waaronder Rotterdam, Tilburg en Breda. “Van treinstations tot aan de horeca en van de snelweg tot aan de krantjes bij mensen thuis”, aldus Veldhoven van Goedzooi.

Tekst gaat verder onder afbeelding: