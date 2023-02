Valentijnsdate nodig? In de Efteling maak je de meeste kans

Zit je deze Valentijnsdag alleen, omdat je nog op zoek bent naar je grote liefde? Het is misschien niet het eerste idee dat in je opkomt, maar een kaartje voor de Efteling zou in dat geval kunnen helpen. Want in het sprookjespark ontstaan soms ook liefdessprookjes. Wij spraken met vier koppels die elkaar in de Efteling leerden kennen.

Hand in hand

De Rotterdamse Angelique wist nog niet dat de ware recht voor haar neus stond toen ze de Brabantse Koen in 2017 voor het eerst in het echt ontmoette bij Eftelingrestaurant De Vrolijke Noot. Ze maakten al wel allebei deel uit van een Facebookgroep van Eftelingfans. Na een aantal uitjes met die vriendengroep, besloten ze met z'n tweetjes naar het park te gaan. Uiteindelijk wandelden ze hand in hand van attractie naar attractie. "Ik was een alleenstaande moeder van mijn zoontje Bruce van twee", vertelt Angelique. "Ik nam Bruce een keertje mee naar zo'n vriendengroepdag, en hij trok gelijk op met Koen." Toen ze naar de Piranha liepen, pakte Bruce de hand van Koen vast. "Toen maakte mijn hart echt een sprongetje, ik vond het zo lief." De twee kregen een relatie en Angelique raakte zwanger. Nog voordat dochter Merel werd geboren, pakte Angelique haar spullen in Rotterdam en verhuisde samen met Koen naar Oirschot. Nu lopen ze samen als een gezin van vier maandelijks door de Efteling.

Elektrische schok

Het - inmiddels afgebroken - Spookslot is de plek waar de vonk oversprong tussen Fons en Jopie. Ze leerden elkaar in 2005 kennen via een datingssite en besloten samen naar de Efteling te gaan. Toen ze bij het Spookslot aankwamen, stopte Jopie met lopen in een donkere gang. "Ze hield me tegen en vroeg of ik haar hand wilde vasthouden omdat ze nachtblind is", vertelt Bredanaar Fons. "Toen ik haar hand pakte leek het net of er elektriciteit door stroomde. Ik keek haar aan en het was liefde op het eerste gezicht." Daarna hebben ze elkaars hand niet meer losgelaten. Precies een jaar na die eerste date gaven ze elkaar het ja-woord, en vierden ze hun liefde in de Efteling. "Ieder jaar gaan we nog terug naar de Efteling, dan lopen we langs plekjes die ons terugbrengen naar onze eerste date. Die prikkelingen zijn toch wel magisch."

Samen in de zwaantjes

In 2019 opende de Efteling haar attractie De Zes Zwanen. Veldhovenaar Nick stond te popelen op die openingsdag, wachtend achter het hek richting het Sprookjesbos. Daar stond hij toevallig naast Erwin, die werkte bij de Efteling. Ze raakten aan de praat over hun passie voor het pretpark. Toen het hek open ging, renden ze samen naar de ingang van de attractie. "Wij waren als allereerste bij de attractie", vertelt Nick. "En we zaten ook nog eens samen in een bootje." Na hun ritje in de romantische zwanenbootjes moest Erwin weer gaan werken in het park. "We hebben toen nummers uitgewisseld en zijn blijven appen", voegt Nick toe. "We bleven aan de praat, en kregen in 2020 een relatie." Nu zijn ze nog steeds wekelijks te vinden in de Efteling. "Je kunt er lekker rondlopen, het Sprookjesbos is gewoon heel romantisch."