Quinty blijft op haar hoede nadat iemand een schaar in haar haar zette

Het is inmiddels bijna twee weken geleden, maar de 19-jarige Quinty Bakker heeft nog steeds last van het feit dat iemand zomaar de schaar in haar haar heeft gezet. Ze kwam er na een feestje in 013 achter dat er een stuk van haar lange lokken was afgeknipt. "Ik begin er langzaam aan te wennen, maar ik sta nog steeds niet op mijn gemak in de kroeg. Ik vraag heel de tijd aan vriendinnen of mijn haar er nog aan zit."

Quinty is continu alert en het voorval heeft veel impact op haar gehad. Om de pijn te verzachten heeft 013 inmiddels een gebaar gedaan: ze mag gratis naar een concert in de popzaal.

"Een dader konden ze op de beelden niet ontdekken."

Quinty ging op vrijdag 28 januari met haar vriendinnen naar een hardstylefeest bij poppodium 013. Toen ze een paar uur later naar huis ging, ontdekte een vriendin dat er een hap uit haar haar was. "Ze kon lang niet in de spiegel kijken en is er nog steeds veel mee bezig. Maar ze probeert zich eroverheen te zetten", zegt haar moeder Miranda. Op aandringen van Miranda heeft de directie van 013 toch de camerabeelden bekeken. "Ze hebben daarop gezien dat ik met normaal haar binnen ben gekomen en met geknipt haar naar buiten liep", vertelt Quinty. "Maar een dader konden ze op de beelden niet ontdekken."

"Ik dacht daar kom ik nooit meer."