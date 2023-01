Stuk haar van Quinty afgeknipt bij feest in 013: ‘Dit is echt ziekelijk'

Wat een leuk avondje uit in Tilburg had moeten worden is voor de Quinty Bakker (19) geëindigd in groot verdriet. Toen ze thuiskwam van een feest bij Poppodium 013 ontdekte een van haar vriendinnen dat er een stuk van haar haar is afgeknipt. “Ik ben er kapot van. Mijn haar is mijn alles, daar was ik het meest trots op”, zegt Quinty.

Zij en haar vriendinnen kwamen zaterdagavond rond zeven uur aan in 013, waar op dat moment een hardstylefeest gaande was. Het feestje duurde de hele avond, maar Quinty had al snel genoeg van de muziek. Ze besloot om tien uur richting de uitgang te gaan en de avond voort te zetten bij een vriendin thuis.

De Tilburgse heeft lang dik haar en daardoor waarschijnlijk niet gevoeld dat er de schaar in gezet werd. Thuis aangekomen was ook haar moeder Miranda furieus. “Ik weet hoe trots mijn kind is op haar lange haar. Als er dan zomaar twintig centimeter wordt afgeknipt, dat is echt ziekelijk. Als ik erachter kom wie dit op zijn geweten heeft, zet ik midden op zijn kruin een tondeuse.”

Haar moeder heeft de organisatie ook gevraagd of er wel voldoende gefouilleerd wordt. “Ze reageerden dat dat steekproefsgewijs gebeurt”, zegt Miranda. “Ik was flabbergasted. Je kunt dus gewoon alles mee naar binnen nemen. Nu zijn het haren, maar voor hetzelfde geld wordt er gestoken met die schaar.”

Quinty en haar moeder hebben aangifte gedaan bij de politie. Ook heeft Miranda Poppodium 013 gemaild met de vraag of er camerabeelden zijn. Volgens de organisatie is het echter zoeken naar een speld in een hooiberg, omdat er 3700 mensen op het feest waren, er vijftien camera's hangen en Quinty niet weet wanneer het gebeurd is.

013-directeur Frens Frijns is stomverbaasd als hij hoort wat er gebeurd is en zegt dat hij het heel vervelend vindt. De beveiliging aanscherpen is volgens hem alleen geen optie. "Wij controleren al heel goed, zeker op dat soort feesten. Maar op momenten dat het druk is aan de deur is de controle soms wat minder goed, zegt Frijns. "Je kunt nooit alles en iedereen fouilleren, dat is ook niet als je naar een kroeg gaat."

Inmiddels heeft Quinty haar haar weer in één lengte laten knippen. “Ik kan nog steeds niet geloven dat het nu zo kort is. Ik wil niet eens meer voor de spiegel staan", zegt Quinty bedroefd. "Ik weet dat het weer aangroeit, maar dat duurt wel even. En nu heb ik een heel ander gezicht.”