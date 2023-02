Man (52) overlijdt drie dagen na vechtpartij, ruziemaker wordt vervolgd

Een 56-jarige man uit Geldrop wordt vervolgd voor de dood van een 52-jarige plaatsgenoot. De mannen kregen afgelopen juni ruzie bij een café op de Heuvel in Geldrop, waarna de 52-jarige man op de grond viel. Drie dagen later overleed hij in het ziekenhuis.

Bij de ruzie op het terras van het café vielen over en weer klappen. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat nu de 56-jarige man vervolgen. "We menen dat de aangehouden man verantwoordelijk is voor de klap die leidde tot de val waardoor het slachtoffer is overleden", laat een woordvoerder van het OM weten. De man wordt vervolgd voor mishandeling met de dood tot gevolg. De verdachte werd kort na de ruzie opgepakt en verhoord. Daarna is hij vrijgelaten in afwachting van het verdere onderzoek. Nabestaanden

De nabestaanden van het slachtoffer zijn deze week geïnformeerd over de beslissing van het OM, net als de verdachte die zich dus voor de rechter zal moeten verantwoorden.