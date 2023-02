De stembus is open! Kies nu jouw carnavalskraker van het jaar

De Kies Je Kraker-stembus is geopend! De verkiezing van de beste carnavalskraker van het jaar is terug in vól ornaat. Wat is jouw favoriet van de 33 liedjes? Stem nu!

Breng hier je stem uit! Ruim 200 carnavalsnummers zijn er dit jaar ingezonden om mee te dingen naar de titel van de beste carnavalskraker. Een professionele jury van zeven mensen heeft afgelopen week de zware taak gehad om uit die 200 nummers 33 fantastische platen te kiezen die meedingen naar de Kies Je Kraker-trofee van 2023. Hun taak zit er op, en nu is het aan jou. Om precies 11 over 9 vanochtend werd de stembus geopend op de radio in het programma Wakker! In twee rondes van 33 naar 1

De eerste ronde van de verkiezing loopt tot en met maandag 13 februari 19.11 uur. De 11 liedjes met de meeste stemmen blijven dan over, de rest val helaas af. Vrijwel direct daarna start stemronde twee. Iedereen staat weer op 0, dus alle overgebleven krakers maken weer evenveel kans. Dan kan er gestemd worden tot 16 februari acht uur 's avonds. De volgende dag wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens dé aftrap van carnaval: 3 Uurkes Vurraf. Dat volg je natuurlijk live op TV, radio en internet in Roeptoetgat!



Stemmen kan op omroepbrabant.nl/kiesjekraker. Alles weten over carnaval in Roeptoetgat? Kijk dan hier.