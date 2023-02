Vluchten op Eindhoven Airport urenlang vertraagd vanwege dichte mist

Eindhoven Airport had vrijdagochtend vroeg urenlang last van de dichte mist. Diverse vluchten waren vanwege de mist vertraagd.

Reizigers die wilden weten om welke vluchten het exact ging, werden verwezen naar de site van de luchthaven.

Overlast

Het KNMI had vanwege de dichte mist voor heel Brabant tot elf uur 's ochtends code geel afgegeven. Ook in Zeeland, Zuid-Holland, Gelderland en Utrecht veroorzaakte de mist vrijdagochtend vroeg overlast.

Weggebruikers kregen het advies goed op te letten.

Goed opletten

De mist was volgens Roosmarijn Knol van Weerplaza heel plaatsgevoelig." "Als de mist is opgelost, trekken vanuit het westen af en toe wat wolkenvelden over, maar het zal niet heel de dag bewolkt zijn. Er zijn ook zonnige momenten, bij een temperatuur van 7 of 8 graden. Maar de wind trekt wel wat aan. Dat maakt het gevoelsmatig wat kouder, zeker aan de waterkant."