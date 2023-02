Dode op parkeerplaats is 34-jarige vrouw uit Eindhoven

1/3 Dode vrouw gevonden op parkeerplaats in Eindhoven

Op een parkeerplaats op het Herodotusplein in Eindhoven is vrijdagochtend het lichaam van een 34-jarige vrouw uit Eindhoven gevonden. Het onderzoek naar haar dood gaat verder, zo geeft de politie aan.

Pas 's middags was de identiteit van het slachtoffer bekend. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is.

Een politiewoordvoerder zei eerder nog dat alle opties open gehouden worden. "Het zal nog even duren voordat er uitsluitsel over de doodsoorzaak volgt.”

Ook gezocht in park

Het gesloten parkeerterrein ligt aan een seniorenflat. Iets verderop ligt een parkje. Daar heeft de politie vanochtend ook onderzoek gedaan.