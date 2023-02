Vrachtwagen sleurt auto tientallen meters mee, chauffeur heeft niks door

Een auto is tientallen meters meegesleurd door een vrachtwagen op de kruising van de Rembrandtlaan met de Mangrovelaan in Rijen. De vrachtwagenchauffeur had niks in de gaten van de ravage die hij achterliet. Hij reed door naar de supermarkt die hij verderop moest bevoorraden.

Ron Vorstermans Geschreven door

De vrachtauto wilde indraaien en raakte tijdens het uitzwenken een geparkeerde auto. De auto bleef aan de vrachtwagen hangen en ramde op de Mangrovelaan een lantaarnpaal, paaltje en kwam tot stilstand tegen een hekwerk. Gebeurt vaker

Volgens omwonenden gebeurt het met regelmaat dat er geparkeerde auto’s worden geraakt door een vrachtwagen die uitzwenkt. 'Tientallen auto's' zouden op die manier beschadigd zijn geraakt, claimen buurtbewoners.

De situatie rond tien uur vrijdagochtend.