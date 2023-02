Vluchtelingen willen graag in Goirle blijven: 'Wil niet telkens verhuizen'

De vluchtelingen in de crisisnoodopvang in Goirle willen daar heel graag blijven. Ze zitten sinds december in het Oude Missiehuis. Eigenlijk moeten ze op 1 mei weg, maar de gemeente gaat kijken of een verlenging misschien toch mogelijk is. Dat zouden veel bewoners van de noodopvang heel fijn vinden. "Het is hier een stuk beter dan in de sporthallen waar we eerder zaten."

De opvang aan de Tilburgseweg opende in december en de planning is dat hij begin mei weer sluit. Toch wil de raad in Goirle kijken of dit eventueel verlengd kan worden. De vraag naar opvangplekken is volgens het COA namelijk niet minder geworden. In maart moet het college een beslissing nemen over de crisisnoodopvang.

In de recreatieruimte van de opvang staan een paar rode banken, een tafelvoetbalspel en een televisie. Het is er stil en rustig. Iets wat de bewoners niet gewend zijn. Eerder werden ze opgevangen in sporthallen in Rucphen en Zevenbergen. Dat was verre van ideaal, vertellen de vluchtelingen.