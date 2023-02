Willem II laat wens van aan leukemie overleden fan Serge in vervulling gaan

Willem II laat vrijdagavond de wens van de in oktober aan leukemie overleden Serge Rossmeisl in vervulling gaan. De 48-jarige Serge, directeur van de Federatie van Betaald voetbal Organisaties (FBO), was een groot Willem II-fan. De wedstrijd tegen FC Dordrecht zal speciaal voor hem in het teken van stichting Matchis, die donoren koppelt aan leukemiepatiënten.

Fabrice Leclaire & Omroep Tilburg Geschreven door

Stichting Matchis kreeg de afgelopen tijd al duizenden nieuwe aanmeldingen van mensen die stamceldonor willen worden, nadat de ongeneeslijk zieke PSV-perschef Thijs Slegers een oproep had gedaan. Serge Rosmeisl werkte net als Slegers in de voetbalwereld. Het logo van stichting Matchis staat vrijdagavond op de borst van de Tricolores. De gedragen shirts worden na de wedstrijd geveild voor het goede doel. Ook zal er voor de wedstrijd in en om het Koning Willem II-stadion gecollecteerd worden voor de stichting. Het was de wens van Serge, geld ophalen om mensen zoals hij te helpen.

"Ik ben ze er eeuwig dankbaar voor."

Loeke, de vrouw van Serge, laat weten dat Willem II heel erg veel voor hem betekende. ‘’Hij heeft er zelfs nog in de jeugd gespeeld, dus Willem II was al van jongs af aan zijn club. Dat de club zijn wens uit laat komen, daar ben ik ze eeuwig dankbaar voor.’’ Vanwege zijn werk had Serge veel contact met voetbalclubs maar met Willem II was de band toch extra warm. ‘’Op de achtergrond is de Tilburgse club het afgelopen jaar dat Serge ziek was altijd aanwezig geweest. We hebben ze al die tijd als een grote steun en een soort vriendenteam achter ons voelen staan", aldus Loeke.

"Als je weet dat je doodgaat, dan is elke dag een cadeautje."