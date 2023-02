Het is de komende weken 'do or die' voor PSV

Er komen cruciale weken aan voor PSV. In de komende weken strijdt de Eindhovense club op drie fronten voor de prijzen. Het goede nieuws is dat trainer Ruud van Nistelrooij een nagenoeg fitte selectie heeft.

Dat is natuurlijk geen gewaagde uitspraak als je tegen de nummer zeventien van de eredivisie speelt. Maar bij PSV is het de laatste weken nog altijd niet overtuigend en wie terugdenkt aan 23 oktober weet dat het geen makkie wordt voor de Eindhovenaren. Toen werd in Groningen nog met 4-2 verloren.

In aanloop naar de competitiewedstrijd tegen FC Groningen was Van Nistelrooij duidelijk. "Deze wedstrijd moeten wij winnen."

Maar ondanks dat het niet overtuigend is, doet PSV nog mee op drie fronten. "En dat wilde ik heel graag aan het begin van het seizoen", vertelt Van Nistelrooij. "Er komen prachtige weken aan maar het is ook een fase van do or die."

In deze cruciale fase is nagenoeg iedereen fit bij de Eindhovense club. Ook aanwinsten Patrick van Aanholt en Thorgan Hazard zijn van waarde. Van Aanholt begon al in de bekerwedstrijd tegen FC Emmen en ook Hazard kan dit weekend in de basis starten volgens de trainer.