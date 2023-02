Zeldzame en bedreigde trommelwolfspin gevonden in Heeze

Een groep vrijwilligers heeft deze week een zeldzame trommelwolfspin gevonden in Heeze. Aan de Somerenseweg brengt deze groep iedere ochtend kikkers en salamanders veilig naar de overkant van de weg. De bijzondere spin zat plotseling in een van de emmers. De trommelwolfspin is een bedreigde soort en werd vorig jaar uitgroepen tot Europese Spin van het Jaar.

De spin werd gevonden in een emmer langs de Somerenseweg. Het is een van de negentien emmers die hoort bij een jaarlijkse klus van een groep vrijwilligers uit de regio, om zoveel mogelijk amfibieën veilig aan de overkant van de weg te krijgen. Omdat het bijna voortplantingstijd is, trekken onder meer kikkers en salamanders massaal naar een stuk voortplantingswater. Maar als ze zelf de weg oversteken, worden ze vaak doodgereden.

Maar in die emmers vallen dus niet alleen maar kikkers en salamanders. "We vinden regelmatig andere dingen. Spinnen, kevers, mieren en duizendpoten", somt Hans Teeven van IVN op. En afgelopen week dus een trommelwolfspin.

De vrijwilliger had niet direct door dat de spin bijzonder was. "Omdat ik van insecten hou, verzamel ik sommigen tijdelijk in een bakje. Dan maak ik er een foto van en laat ik ze weer vrij." De foto's zet Teeven op een waarnemingswebsite. "Daar las ik opeens dat de spin zeldzaam was. Dat is ook leuk voor de vrijwilligers om te weten."

Trommelen op droge bladeren

De trommelwolfspin behoort tot de familie van de wolfspinnen. De trommelwolfspin dankt zijn naam aan het geluid dat mannetjes maken om vrouwtjes te verleiden. Ze trommelen dan op droge bladeren. Dat geluid is ook voor mensen op meters afstand te horen.

Het is een bedreigde soort. De trommelwolfspin leeft vooral in vochtige gebieden, zoals moeras, natte weilanden, veen of vochtige bossen. Dit soort gebieden zijn er steeds minder, waardoor de trommelwolfspin het in veel landen moeilijk heeft.

Deze spin is vorig jaar uitgeroepen tot Spin van het Jaar. Dat hebben 84 spinnendeskundigen uit 27 Europese landen beslist. De spin werd een bijzonder exemplaar genoemd, onder meer vanwege het trommelende geluid dat hij maakt. Daarnaast laat de bedreigde soort de effecten van klimaatverandering zien, doordat zijn leefomgeving verdwijnt. De hoop is dat meer mensen nu oog voor de spin zullen hebben.

Nog meer ontdekkingen

De vrijwilligers hebben afgelopen week in Heeze nog meer bijzondere ontdekkingen gedaan. Zo zat er een moerasschallebijter in een van de emmers. Dat is een soort kever. Komende weken blijft de groep nog druk met het overzetten van de amfibieën, dus wie weet zitten er nog meer vondsten in het verschiet.

Luister hier naar het geluid van de trommelwolfspin: