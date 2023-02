Kitty’s auto werd meegesleurd door vrachtwagen: 'Er is niets meer van over’

Wat een normale werkdag leek te worden voor Kitty Cozijnsen uit Rijen, werd vrijdag abrupt verstoord toen ze ontdekte dat haar auto total loss was. Een vrachtauto sleurde haar wagen tientallen meters mee vanaf de parkeerplaats. “Ik zat rustig thee te drinken voordat mijn dienst in de thuiszorg begon, toen een collega op de ramen klopte en vertelde wat er was gebeurd. Ik ben enorm geschrokken, wat een ellende.”

“Mijn collega was te laat en klopte op de ramen. Als grap gebaarde ik nog dat ze te laat was, maar toen zag ik dat ze in paniek aan het roepen was. Ze riep: "Kitty, Kitty, jouw auto".

Ik rende snel naar buiten en keek naar de plek waar mijn auto stond, maar daar was een leeg vak. Mijn collega liet me de auto om de hoek zien, maar daar was niets meer van over”, aldus een erg geschrokken Kitty.

De vrachtwagenchauffeur had niks in de gaten van de ravage die hij achterliet. “Mijn collega’s zijn erachteraan gelopen om hem te halen. De chauffeur schrok ervan dat hij het niet had opgemerkt. Hij dacht toen hij de bocht had gemaakt wel dat er iets niet helemaal goed was, maar hij had verder niets gemerkt.”

Kitty had haar auto geparkeerd in een parkeervak aan de Rembrandtlaan in Rijen. De vrachtauto sleurde 'm over het kruispunt de Mangrovelaan in. “Ik had de auto nog expres met mijn banden op de stoep geparkeerd, omdat hier vaak vrachtwagens over dit kruispunt komen om de Jumbo-supermarkt verderop de bevoorraden.”