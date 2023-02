Katje na dagen gered uit metershoge boom

De zucht van opluchting was bijna letterlijk te horen, vrijdagmiddag in het Westerpark in Den Bosch. Na drie dagen en koude nachten werd een jonge kat gered uit het topje van een hoge boom. Volgens omstanders gaat het naar omstandigheden goed met het beestje, maar had hij grote ogen.

De kat was de afgelopen dagen ondanks de kou door de buurtbewoners op geen enkele manier uit de boom in het Westerpark te krijgen. Vrijdag werd nog een keer de brandweer gebeld, maar die kon het park niet in, omdat er paaltjes stonden. Sommige van de vijftig aanwezige omwonenden hebben toen de paaltjes uit de grond getrokken. Even later had de brandweer de kat uit de boom. Omdat de eigenaar onbekend is, heeft de dierenambulance hem meegenomen.