Mannen met drank op stappen keer op keer weer achter het stuur

Een groepje Roemenen maakte het vrijdagnacht heel erg bont in Wernhout. Ze werden drie keer betrapt op rijden onder invloed. Het resultaat: twee ingevorderde rijbewijzen, een in beslag genomen auto en drie processen-verbaal.

Rond middernacht trok een auto de aandacht van de agenten op de Mereltjesstraat in Wernhout. De bestuurder, een 32-jarige man, reed namelijk slingerend. Toen ze de automobilist lieten stoppen bleken de bestuurder en alle inzittenden behoorlijk onder invloed van alcohol.

Andere auto, dezelfde jongeren

De bestuurder werd daarop naar een politiebureau gebracht voor een zogenoemde ademanalyse. De auto bleef achter. Bij de man werd een promillage van meer dan 1,84 vastgesteld. Daarop werd zijn rijbewijs ingevorderd en kreeg de bestuurder een proces-verbaal.

Zo'n twee uur later besloten de agenten te kijken of de achtergelaten auto nog op dezelfde plek stond. Dit bleek het geval. Maar op dat moment kwam een andere auto aangereden met daarin dezelfde jongeren. Alleen zat nu iemand anders achter het stuur.

Verbazing

Deze nieuwe bestuurder, een 27-jarige man, werd eveneens naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse en ook deze auto moest achter blijven op de controlelocatie. Bij deze bestuurder werd een promillage van ruim 2,07 vastgesteld. Daarop werd ook zijn rijbewijs ingevorderd en kreeg ook hij een proces-verbaal vanwege rijden onder invloed.

Ongeveer vier uur later zagen agenten tot hun verbazing de auto die zij als eerste hadden gecontroleerd door de Parklaan in Etten-Leur rijden. Ditmaal met drie inzittenden. Dit wekte de nieuwsgierigheid van de agenten. De automobilist bleek opnieuw de 27-jarige man. Hij was in het politiebureau in Etten-Leur opgehaald door twee vrienden, maar wilde zelf terug naar huis rijden in de auto.

'De domste keuze'

"De domste keuze die hij had kunnen maken", reageert een agent op Instagram. "Want hiervoor werd hij opnieuw naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse." De auto werd in beslag genomen. Nu had de bestuurder een alcoholpromillage van 1,61 dus werd nogmaals proces-verbaal opgemaakt vanwege het rijden onder invloed en het rijden ondanks een ingevorderd rijbewijs.