Koen is trots op gasten die overvaller overmeesteren: 'Heel erg dankbaar'

De overval in Best vond rond kwart over elf vrijdagavond plaats (foto: Sander van Gils/SQ Vision). De zaak in Best werd na de overval afgezet (foto: Sander van Gils/SQ Vision). Klanten overmeesteren gewapende overvaller restaurant De Buffel in Best

Koen Hoeben is er nog beduusd van, maar ook apetrots. Hij is de eigenaar van grillcafé De Buffel in Best dat vrijdagavond werd overvallen door een man met een vuurwapen, maar vaste gasten grepen in en overmeesterden de overvaller.

Imke van de Laar Geschreven door

Op het moment van de overval was het druk in de zaak. Hoeben legt uit: "Vrijdagavond wordt er voorin altijd geborreld door een groep vaste gasten. Het is een soort huiskamer voor veel mensen." Hoeben was achter aan het opruimen toen de overvaller, een 38-jarige man, binnenkwam. "Ik werd gebeld door een medewerker die 'Overval!' riep." De overvaller dreigde met een vuurwapen en eiste geld. Volgens Hoeben reageerde het personeel zoals het moest. "Er was geen paniek. Ze hebben hem geld gegeven. Dat deed hij in zijn rugzak en toen ging hij weg."

"Twee gasten hebben de overvaller gevloerd."

Meteen daarna lijkt de overvaller zich te bedenken en komt hij weer terug. Dat was het moment dat de gasten ingrepen. "Twee mensen hebben hem gevloerd", vertelt Hoeben. Volgens de politie hebben de gasten twee op vuurwapens lijkende voorwerpen van de man afgepakt. "Daarna hebben vijf of zes anderen hem vastgehouden tot de politie kwam." De overvaller is meegenomen naar het politiebureau. Dankzij het dappere optreden van de gasten en het personeel. "Ik ben hen heel dankbaar," vertelt Hoeben. "Je wordt beschermd in je eigen dorp. Dit moet je in Best niet doen." Er is bij de overval niemand gewond geraakt. Maar een aantal gasten en personeelsleden zijn wel flink geschrokken. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. De twee wapens waarmee de overvaller dreigde, zijn in beslag genomen. Uit het eerste ondedrzoek is duidelijk geworden dat het gaat om een zogeheten BB gun, een luchtpistool, en een alarmpistool. Dat laatste is een nepwapen dat niet van echt te onderscheiden is. De nepwapens worden na het onderzoek vernietigd, meldt de politie. Op Dumpert staan beelden waarop je kan zien dat de overvaller tegen de grond wordt gewerkt en een van de gasten het vuurwapen afpakt: