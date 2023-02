Speurhonden naar Turkije: 'Kleine kans dat ze overlevenden vinden'

Vijf Nederlandse Signi zoekhonden en hun begeleiders zijn zaterdag vertrokken naar Turkije. Deze honden zijn speciaal getraind om vermiste mensen, overlevenden en overledenen, op te sporen.

De zogeheten Signi honden zijn getraind in De Rips om de geur van een levende of dode slachtoffers te ruiken. De begeleiders kunnen aan de reactie van de hond zien of ze iemand gevonden hebben en of slachtoffers onder het puin nog leven, zegt de oprichtster van Stichting Signi Zoekhonden Ester van Neerbos tegen de NOS.

“Als ze iemand vinden die nog leeft, reageren ze veel blijer en willen ze naar het slachtoffer toe gaan”, zegt Van Neerbos. “Als iemand niet meer leeft, merk je minder blijdschap: ze keren zich dan juist van het slachtoffer af en komen terug naar hun begeleider.”

Steeds minder kans op overlevenden

Ook afgelopen dinsdag zijn er speurhonden naar Turkije vertrokken. Maar deze honden gingen vooral op zoek naar levende mensen. De kans dat die nu nog gevonden worden, wordt steeds kleiner. Dat mensen zes dagen onder het puin overleven is bijna onmogelijk. 'De honden gaan dus vooral op zoek naar overledenen", zegt Van Neerbos.

Dat het ’s nachts vriest in het getroffen gebied, helpt wat dat betreft ook niet. Bovendien kunnen mensen niet zo lang zonder eten en drinken. Vrijdag, vijf dagen na de beving, werden er nog wel mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Volgens de NOS zijn deze mensen al wel eerder gevonden en hebben ze eten en drinken gekregen voordat ze uitgegraven konden worden.

Bijzondere eigenschappen

Niet elke hond is geschikt voor dit werk. Het moeten heel slimme en moedige honden zijn met een heel goede neus. Ze kennen goed het gevaar en weten precies waar ze veilig kunnen lopen.

Sinds 2004 zoekt de stichting met haar honden naar vermiste mensen. Ook tijdens tsunami in Japan en de aardbeving in de Filipijnen werden deze honden vanuit Nederland ingezet.