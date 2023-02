Helikopter ingezet bij grote politieachtervolging: arrestatie in Eindhoven

De verdachte van een mogelijke schietpartij zaterdagochtend in Arnhem is aangehouden in Eindhoven. Daaraan ging een grootse politieachtervolging vooraf, waarbij onder meer een helikopter en meerdere voertuigen werden ingezet.

Zaterdagochtend raakte in een Arnhemse woonwijk iemand gewond aan het hoofd. Dat meldt Omroep Gelderland. Hoe het nu met het slachtoffer gaat is nog niet duidelijk. De dader ging er vervolgens met de auto vandoor.

De politie zette direct de achtervolging in en maakte daarbij ook gebruik van een helikopter, de Landelijke Eenheid en meerdere voertuigen. Niet veel later werd de verdachte aangehouden in de Onze Lieve Vrouwestraat in Eindhoven, onderdeel van de ringweg om de binnenstad.

Omdat het onderzoek nog in volle gang is, spreekt de politie nog niet met zekerheid van een schietpartij. Er is inmiddels een onderzoek gestart.