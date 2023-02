Philips Stadion brengt eerbetoon aan zieke Thijs Slegers

Het publiek in het Philips Stadion in Eindhoven bracht zaterdagavond een eerbetoon aan Thijs Slegers, de zieke woordvoerder van PSV. De wedstrijd tegen FC Groningen werd een minuut stilgelegd en de mensen op de tribunes gaven een staande ovatie. Dat gebeurde in de twaalfde minuut. Thijs Slegers die in het stadion aanwezig was, nam de hulde zichtbaar ontroerd in ontvangst.

Frits van Otterdijk Geschreven door

Ruim een week geleden bleek dat de woordvoerder van PSV ongeneeslijk ziek was. Slegers maakte bekend dat de artsen hem niet meer kunnen helpen en dat hij niet meer beter wordt. Hij heeft een vorm van bloedkanker. Hoewel de 46-jarige Slegers eerder een geslaagde stamceltransplantatie onderging, zullen de naweeën daarvan hem fataal worden. "Ik ga mijn ziekte niet overleven, de bijwerkingen gaan me uiteindelijk nekken", zei hij. "Het kan weken duren, of maanden. De artsen hebben geen glazen bol, ik leef van dag tot dag." Op social media deed de woordvoerder een verzoek aan mensen om zich aan te melden als stamceldonor. Daarmee zouden andere patiënten die lijden aan een vorm van bloedkanker erg zijn geholpen. De hartverscheurende oproep heeft tot nu toe ruim 5000 nieuwe aanmeldingen opgeleverd van mensen die stamceldonor willen worden.