RKC veilt carnavalsshirts voor giro 555

RKC houdt een carnavalstraditie in ere want ook dit jaar is er een speciaal shirt. Deze keer is het shirt gebaseerd op de vlag van Schoenlappersland, zoals Waalwijk heet tijdens carnaval. De gedragen carnavalsshirts worden geveild voor Giro 555 en de opbrengst gaat naar de slachtoffers van de aardbeving in Turkije. Vrijdag speelt RKC tegen Fortuna Sittard.

Het rood-geel-blauwe shirt werd maandagmorgen om 11 over 11 gepresenteerd door de Waalwijkse club. Dit vierde carnavalsshirt is te kopen via de webshop en fanshop. Andere jaren waren de shirts snel uitverkocht. Veiling wedstrijdshirts

De shirts worden vanaf vrijdag geveild voor het goede doel via Matchwornshirt.com. De shirts worden gesigneerd en de opbrengst gaat naar Giro 555, dat geld inzamelt voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.