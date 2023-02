Dode vrouw gevonden in huis in Tilburg: 'Gaat niet om de bewoonster'

1/3 Dode vrouw gevonden in een huis aan de Klaverstraat in Tilburg

In een huis aan de Klaverstraat in Tilburg is zaterdagavond een dode vrouw gevonden. Het gaat niet om de bewoonster, laat een politiewoordvoerder zondagochtend weten.

De melding over de dode vrouw kwam rond halfnegen binnen bij de hulpdiensten. De politie onderzoekt sinds zaterdagavond of er sprake is van een misdrijf.

Afzetting

"Dit onderzoek wordt zondag voortgezet. Zo vindt er een schouw van de overledene plaats. In het huis zijn we vooralsnog klaar. Dat is verzegeld zodat we eventueel later verder onderzoek kunnen doen."

Wat de vrouw precies overkomen is, is nog niet bekendgemaakt. "We houden nog alle scenario’s open."

Vriendelijke bewoner

De bewoners noemen de buurt waar dit huis staat 'heel rustig'.

Volgens hen woont in het huis waar de vrouw gevonden werd een 'vriendelijke man'. Ze stonden er dan ook van te kijken dat er zaterdagavond zoveel politie in en bij het huis aanwezig was. "Een behoorlijke poppenkast."