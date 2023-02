In een huis aan de Klaverstraat in Tilburg is zaterdagavond een dode vrouw gevonden.

De melding over de dode vrouw kwam rond halfnegen binnen bij de hulpdiensten. De politie onderzoekt of er sprake is van een misdrijf. Afzetting

Een deel van de straat werd na de vondst van de dode vrouw afgezet. Meer informatie ontbreekt op dit moment.

Een deel van de Klaverstraat in Tilburg werd na de vondst van de dode vrouw afgezet (foto: Toby de Kort/SQ Vision).

Er wordt onderzocht os er sprake is van een misdrijf in het huis in Tilburg (foto: Toby de Kort/SQ Vision).