Murat Memis rouwt om familieleden, maar in Turkije gaan helpen is riskant

SP-raadslid Murat Memis uit Eindhoven heeft een week vol tegenstellingen achter de rug. Terwijl sommige vrienden zich volop voorbereiden op het carnaval met toeters en confetti, zijn anderen uit zijn kennissenkring helemaal van de kaart door de verwoestende aardbevingen in zijn geboorteland Turkije. In het tv-programma KRAAK vertelt hij over de familieleden die hij verloor, de gebrekkige hulpcoördinatie van de Turkse overheid en het risico voor hem als politiek actieve Koerd om in het rampgebied te gaan helpen.

Het eerste nieuws over de aardbevingen bereikte hem per telefoon in de vroege maandagochtend. Zijn moeder vertelde hem over de verschrikkelijke toestand in Diyarbakir waar hij 33 jaar geleden is geboren. De stad waar ook veel familie van hem woont.

Memis is de hele week de klok rond aan het bellen met de rampplek. Hij zit voortdurend voor tv. Tussendoor slingert hij van vreugde naar verdriet. "Het ene moment hoor je dat er iemand is gered uit het puin, het andere moment ontvang je een bericht dat een kennis is overleden. Het is huilen van verdriet en soms lachen van vreugde. Het is een apart, naar gevoel. Een vreselijke week."

Het dodental staat sinds deze zondag officieel op 33.000 maar functionarissen van de Verenigde Naties sluiten niet uit dat het aantal slachtoffers verdubbelt.

Volgens de berichten die Memis krijgt, zijn op maandagavond ongeveer een miljoen mensen uit Diyarbakir gevlucht. Dat is de helft van alle inwoners. Een massale uittocht van mensen die zonder al te veel spullen de kou moeten trotseren. Memis is blij dat mensen in Nederland zo begaan zijn met het lot van de slachtoffers. De inzamelingsacties ontroeren hem: "De saamhorigheid is hartverwarmend."

Toch moet hem van het hart, dat de Turkse regering ernstig tekortschiet als het gaat om het coördineren van de hulpverlening. Memis: "Als een vrachtwagen vol met hulpgoederen aankomt in het rampgebied, sturen ze de chauffeur door naar een stad of streek. Maar eenmaal daar, is er niemand om de spullen te verdelen. Dan gooit de chauffeur alles maar op straat en beschouwt hij de lading als afgeleverd."